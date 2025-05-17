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Фото: ТОПОР | Новости Рязани
Происшествия

Соцсети: в Рязани «разваливается» дом на МОГЭС

Алексей Самохин

В Рязани начала обрушаться стена жилого дома на улице МОГЭС. Об этом, ссылаясь на подписчиков, пишет телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По данным источника, инцидент произошёл в доме № 30. На месте замечены спасатели, здание оцеплено.

Официальная информация уточняется.

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