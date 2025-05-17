Соцсети: в Рязани «разваливается» дом на МОГЭС

В Рязани начала обрушаться стена жилого дома на улице МОГЭС. Об этом, ссылаясь на подписчиков, пишет телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По данным источника, инцидент произошёл в доме № 30. На месте замечены спасатели, здание оцеплено.

Официальная информация уточняется.