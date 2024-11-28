Подполковник штаба главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кент Миллер мог погибнуть после российского удара, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на соцсети.

О смерти военного, который участвовал в подготовке украинских военных, сообщили в четверг в правительстве Канады.

«В Сети полагают, что он мог быть убит российским ударом по базам наемников и ВСУ», – говорится в публикации военкоров.

При этом канадское правительство утверждает, что Миллер умер 25 ноября от медицинских осложнений в Бельгии.

Подполковник участвовал в канадской операции Unifier, одна из целей которой заключается в подготовке бойцов ВСУ.