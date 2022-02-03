Соцобъекты в микрорайонах Рязани планируют строить при помощи инфраструктурных бюджетных кредитов

3 февраля губернатор Николай Любимов на заседании штаба по вопросам гражданского строительства в формате ВКС ответил на вопросы застройщиков. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Речь, в частности, шла о планах финансирования дальнейшего строительства социальной инфраструктуры в новом жилом микрорайоне «Метропарк» в Рязани.

Любимов рассказал, что с прошлого года подобные субсидии исключены, но есть новый инструмент — инфраструктурные бюджетные кредиты.

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Первая заявка Рязанской области на подобную помощь одобрена, так что положительный опыт у региона есть, отметил губернатор.

— Безусловно, мы его продолжим, — сказал глава региона.

Любимов поручил профильным министерствам подготовить новую заявку.