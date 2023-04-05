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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Социальный автопоезд «Забота и здоровье» начинает работать в районах Рязанской области

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Image by Freepik

Социальный автопоезд «Забота и здоровье» с мобильным Многофункциональным семейным центром и Госюрбюро окажут услуги жителям Рязанской области. График выездов в районы на апрель приводит минтруда региона.

6 апреля – Ряжский район (с. Новое Еголдаево, с 11 до 15 часов);

20 апреля – Кораблинский район (с. Ерлино, с 11 до 15 часов);

27 апреля – Пителинский район (р.п. Пителино, с 11 до 15 часов).

Жителей районов примут врачи: терапевты, педиатры, ревматологи, урологи, эндокринологи, офтальмологи, кардиологи, сосудистые хирурги, неврологи, отоларингологи, дерматовенерологи, стоматологи, пульмонологи, акушер-гинекологи, травматологи-ортопеды, а также врачи УЗИ.

Для эффективной диагностики оборудуют передвижные маммографические и флюорографические комплексы.

Сотрудники МСЦ и Госюрбюро расскажут гражданам о мерах соцподдержки, помогут оформить выплаты, проконсультируют по юридическим вопросам. Рассмотрят обращения по пенсионному обеспечению, переобучению и получению новой профессии и социального обслуживания.

Подробности можно узнать по телефонам: 8 (4912) 76-17-78 (по вопросам здравоохранения), 8 (4912) 51-36-70 (по вопросам социальной поддержки).

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