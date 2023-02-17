Пятница, 17 февраля, 2023
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Социальную поддержку смогут получить больше россиян

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Минтруд России утвердил новый перечень жизненных событий, при наступлении которых жители страны могут рассчитывать на получение соцподдержки. Приказ ведомства вступает в силу 17 февраля.

Как доложила «Парламентская газета», список событий дополнило достижение предпенсионного возраста. Учитывать это условие будут с 2025 года.

Отметим, что в перечне условий также находятся рождение ребёнка, получение инвалидности, пенсионный возраст, беременность, достижение ребёнком определенного возраста, установление опеки, создание молодой семьи, потеря кормильца.

С 2024 года для предоставления соцподдержки начнут учитывать присвоение звания ветерана, получение статуса многодетной семьи, а также статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.

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