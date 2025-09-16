Соцфонд России: с 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год

С 2026 года страховые пенсии в России будут индексировать два раза в год — 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью РИА Новости.

Первая индексация — с 1 февраля. Размер повышения будет равен уровню инфляции за предыдущий год. То есть — если в 2025 году цены выросли на 7%, то в феврале пенсии вырастут на 7%.

Вторая индексация — с 1 апреля. Она касается только страховых пенсий. Размер повышения будет зависеть от доходов Социального фонда. Эти доходы формируются за счёт страховых взносов, которые, в свою очередь, зависят от уровня зарплат в стране.

В 2025 году страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Социальные — на 14,75%.