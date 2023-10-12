Соцфонд рассказал, какие выплаты положены отцам в Рязанской области

15 октября в России ежегодно отмечается День отца. По линии регионального Отделения Социального фонда папы имеют право на ряд пенсионных и социальных выплат.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Оформить единовременную выплату при рождении ребенка могут не только мамы, но и папы. Подать соответствующее заявление следует по месту работы. Если оба родителя не работают, то подать заявление на единовременную выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе ОСФР по Рязанской области.

Единое пособие

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка может оформить любой из родителей. Пособие назначается семьям с детьми в возрасте от 0 до 17 лет, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Рязанской области доход на каждого члена семьи для назначения пособия не должен превышать 12 794 рубля. Более 1600 мужчин, проживающих в нашем регионе, получают единое пособие.

Материнский (семейный) капитал

Мужчина имеет право на получение сертификата, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2007 года).

Также отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. В Рязанской области с начала действия программы материнского (семейного) капитала сертификат получили более 200 отцов.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет может любой из работающих родителей: мама или папа. Размер выплаты зависит от величины заработной платы. В настоящее время в Рязанской области пособие по уходу за ребёнком получают более 70 отцов.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом

Одному из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы может быть установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей, если он, являясь трудоспособным гражданином, не работает, а осуществляет уход за ребенком. Время ухода будет засчитываться в стаж в качестве нестрахового периода, за который начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год ухода.

Досрочная пенсия

Право на досрочную пенсию имеет один из родителей ребенка-инвалида, воспитавший его до 8 лет. Если данным правом воспользуется отец, то он сможет выйти на пенсию в 60 лет при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа, и правом досрочного выхода на пенсию по данному основанию не воспользовалась мать ребенка.

Больничный по уходу за ребенком

Если ребенок болеет, больничный может взять не только мама. Это может быть любой член семьи, родственник, опекун или попечитель. Но оформить больничный по уходу за ребенком могут только те, у кого в принципе есть право на получение листка нетрудоспособности (человек должен быть трудоустроен).

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Рязанской области, позвонив по телефону: 8(800)200-03-01 (звонок бесплатный).