Соцфонд предупредил рязанцев о мошенниках

В последнее время в Рязани и области участились случаи, когда гражданам звонят от лица сотрудников Соцфонда и обманным путем вынуждают предоставить персональную информацию. Главная цель злоумышленников — завладеть личными данными с целью хищения денежных средств.

Если вам позвонили, представились сотрудниками Социального или Пенсионного фонда, попросили перейти на сайт Госуслуг для подачи заявления об увеличении пенсии, назвать данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета, не делайте этого! Не называйте свои персональные данные неизвестным людям, такой разговор лучше немедленно прекратить.

Злоумышленники могут предлагать юридическую помощь или перерасчет выплат, говорят, что по «новой информации» не хватает стажа для пенсии, и пугают приостановкой выплат, если стаж не подтвердить. Иногда мошенники сообщают о необходимости сверить данные для начисления пенсий, пособий и других выплат, предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы, а затем подтвердить запись кодом по СМС. Этого ни в коем случае делать нельзя!

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Отделение СФР по Рязанской области настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и помнить, что все услуги Социального фонда можно получить в клиентских службах региона и онлайн на портале Госуслуг.

Полная информация о мерах поддержки Социального фонда доступна на сайте СФР, а также в официальных аккаунтах Отделения СФР по Рязанской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

Задать интересующий вопрос можно операторам единого контакт-центра — 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45, без перерыва, звонок бесплатный).