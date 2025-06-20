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Культура и события

События 21 и 22 июня: рязанцев приглашают принять участие в социальных проектах и патриотических акциях

Валерия Мединская

Редакция 7info предлагает рязанцам в предстоящие выходные принять участие в социальных и патриотических акциях и проектах. В День памяти и скорби 22 июня, а также накануне одной из самых страшных и трагических дат в истории страны нам, как никогда, важно ощущать единение и быть рядом друг с другом.

21 июня, суббота 

– Выставка-поиск дома для собак и кошек «Пойдём домой» (0+), Лесопарк

Событие, ставшее традиционными для города. Событие, которое являет собой доброту, любовь и заботу об окружающем мире. С 11:00 все желающие и, что самое главное, ответственные и сознательные любители животных смогут посетить выставку, направленную на пристройство собак и кошек, что в данный момент находятся на попечении приютов и волонтёров. Для участия тем, кто хочет пристроить животное, требуется записаться по телефону 8(903)640-78-88 и с 10:00 зарегистрироваться на месте проведения мероприятия. На площадке проведения акции будет работать ветеринарный контроль, у животных должны быть ветеринарный паспорт и все сопутствующие прививки.

События 21 и 22 июня: рязанцев приглашают принять участие в социальных проектах и патриотических акциях В предстоящие выходные в городе пройдут несколько важных событий.

Фестиваль «Руками мастера» на рязанской ВДНХ

Жители города и его гости смогут прикоснуться с истокам национальной культуры и попробовать себя в народных ремёслах рязанской земли:

Пройдут бесплатные мастер-классы: — Резьба по дереву (16+)  — Лозоплетение (0+)  — Лепка из глины (0+)  — Изготовление фенечек в стиле Михайловского кружева (0+)– 19:00–20:00 — Лекция «Вышивка Кадомский вениз. Секреты старых мастеров» (0+) в «Резиденции традиций».

Обязательно приходите с детьми, занятия найдутся и для них.

События 21 и 22 июня: рязанцев приглашают принять участие в социальных проектах и патриотических акциях В предстоящие выходные в городе пройдут несколько важных событий.

В 21:00 на площади Победы около МКЦ добровольцы Рязани зажгут 7 000 свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Волонтёры Победы, представители Молодежного совета администрации, активисты Движения, представители партии «Единая Россия», а также Молодогвардейцы Рязанской области и общественники создадут «Огненную картину войны», посвящённую событиям 1941-1945 гг. Участники акции выложат из свечей изображение символа десантников «Рязань – столица ВДВ».

22 июня, воскресенье

Традиционно в 4 часа утра рязанцы встретятся на Скорбященском мемориале, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в рамках акции «Я помню» (6+). Таким образом жителям города предлагают вспомнить всех, кто защитил целостность и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Концерт-реквием «Памяти павших» ко Дню памяти и скорби (6+), ДК «Приокский»

С 12:00 в стенах учреждения выступят: Народный мужской камерный хор «Любомир», артисты клуба любителей эстрадной музыки, певцы Александр Фирсов и Юрий Баранов, хореографический ансамбль «Карусель», ансамбль народного танца «Лель», участники вокальной студии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

События 21 и 22 июня: рязанцев приглашают принять участие в социальных проектах и патриотических акциях В предстоящие выходные в городе пройдут несколько важных событий.

– Всероссийская акция «Минута молчания» (0+) – невероятно важное событие, которое нельзя обойти стороной. Не некоторое время все воскресные дела будут отложены. Мы вспомним тех, чьи судьбы неразрывно оказались связаны с самой кровопролитной войной XX века. И вспомним всё то, через что пришлось пройти нашей стране военное лихолетье.

События 21 и 22 июня: рязанцев приглашают принять участие в социальных проектах и патриотических акциях В предстоящие выходные в городе пройдут несколько важных событий.

Патриотическая акция «Свеча памяти» (12+), Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина.

В 20:00 в рамках мероприятий, посвящённых Году защитника Отечества, сотрудники учреждения расскажут гостям о начале Великой Отечественной войны, о её героях и ключевых сражениях. Участники акции зажгут свечи в память о подвиге наших предков. 

События 21 и 22 июня: рязанцев приглашают принять участие в социальных проектах и патриотических акциях В предстоящие выходные в городе пройдут несколько важных событий.

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