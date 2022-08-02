Собственнику заросшего земельного участка в Кораблинском районе выписали штраф на 20 тысяч рублей.

Сорняками зарос участок площадью более 676 гектаров. Это выявило выездное обследование, проведённое в октябре прошлого года. Выяснилось, что долгое время собственник не использует земельный участок по целевому предназначению. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

За непринятие мер по улучшению качества почвы и защите участка от зарастания сорняками собственника привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.