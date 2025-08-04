Собственнику газопоршневой установки в Спасском районе внесено представление о превышении допустимого уровня звука

Прокуратура Спасского района провела проверку информации о нарушении права на благополучную среду в результате эксплуатации установленной в данном населённом пункте газопоршневой установки («майнинговой фермы»).
Ранее жители села Кирицы пожаловались на «непрерывный шум от газовых турбин». Сотрудники прокуратуры совместно с экспертами Роспотребнадзора получили сведения о превышении допустимого уровня звука в ряде жилых помещений, возникающего в результате работы майнинговой фермы.
Собственнику оборудования внесено представление. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле.