Собственники жилья, поврежденного в результате атаки БПЛА получат компенсацию

В Рязанской области утвердили меры социальной поддержки для собственников квартир, поврежденных в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили на заседании комитета городской думы.

Если повреждения недвижимого имущества оцениваются до 7 миллионов рублей, у владельцев помещения есть право выбора: получить денежную компенсацию или город проведет восстановительные работы имущества. Оценку повреждений будет производить специальная комиссия.

В случае если повреждения оценят в сумму выше 7 миллионов рублей, владельцы пострадавшего недвижимого имущества получат денежную компенсацию. Размер компенсации также определит специальная комиссия.

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Если у пострадавшего жилья несколько владельцев, сумма компенсации будет поделена между собственниками. Финансовые средства будут выделяться из средств резервного фонда.