Собственник ТЦ «Полетаевский» предоставил предпринимателям льготы по аренде

Собственник ТЦ «Полетаевский» в Рязани предоставил работающим там предпринимателям льготы по аренде. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области.

— Преференции по аренде торговых мест будут действовать в течение ноября, — говорится в сообщении.

Льготы позволят бизнесменам снизить потери и не увольнять работников.

Напомним, из-за введённых губернатором Николаем Любимовым коронавирусных ограничений, в торговый центр могут попасть только люди со справками о перенесённом заболевании или QR-кодом. В том числе и на территорию продуктового рынка. Это существенно снизило число покупателей, предприниматели просили о помощи.