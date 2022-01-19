Собор Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: приметы, традиции и что нельзя делать 20 января

20 января православная церковь встречает праздник — Собор Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. На Руси Иоанна Крестителя считали покровителем сельского хозяйства, ему молились об избавлении от различных недугов. Считалось, что этот день — первый предвестник весны. И хотя за окном всё ещё может трещать мороз и завывать метель, некоторые приметы уже предсказывают весну.

Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 20 января

К 20 января завершаются святки, наши предки в связи с этим говорили: Иван Блаженный все праздники увёл. Начинается время зимнего мясоеда. С 20 января и до Масленицы готовили мясные блюда, ходили друг к другу в гости, играли свадьбы. Время, следующее за Иоанновым днём, называли «свадебным».

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20 января прежде чем приступить к пище пили освящённую воду.

В этот день домашнему скоту дают кусочки хлеба с солью, чтобы животные не болели.

Кстати, ещё одно название дня — Иван Бражник. Связано оно с традицией выпивать брагу. Наши предки верили: если запить вином печали, не будет целый год ни горя, ни слёз.

Ходило поверье, что в праздник нечистая сила может разрушить семейное счастье молодожёнов. Чтобы семейную жизнь не омрачили неприятные события, им ни в коем случае нельзя надолго разлучаться.

Начинать обед с первых блюд не стоит — иначе в семье не будут водиться деньги.

Народные приметы 20 января

Если далеко слышно глухое эхо, ждите мороз;

Туман над водой сулит тёплое лето;

Ясная погода на Ивана Бражника сулит засушливое лето;