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Среда, 8 декабря, 2021
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Собянин назвал героем охранника из Рязани, погибшего в МФЦ

7info

Мэр Москвы Сергея Собянин назвал Алексея Рузлева, погибшего при стрельбе в МФЦ, героем. Об этом политик написал на странице ВКонтакте.

По его словам, Рузлев закрыл посетителей центра грудью от убийства. Отметил Собянин и действия старшего лейтенанта Георгия Домолаева, который без оружия, в одиночку задержал стрелявшего. 

Ранее появилась информация о том, что Алексей Рузлев — уроженец Рязани, в охране МФЦ работал около года. 

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7 декабря в МФЦ «Рязанский» на улице 1-й Новокузьминской пришёл 45-летний бывший военный Сергей Глазов. По данным РИА Новости, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ «Жилищник». Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей — мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте.

Очевидцы рассказали, что стрелявший был в неадекватном состоянии. Якобы, он говорил о коронавирусе, всемирном заговоре. Также некоторые СМИ написала, что конфликт начался, когда посетителя попросили надеть маску.

Объяснить причины своего поступка Глазов не сумел.

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