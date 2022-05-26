Собянин: McDonald’s в России после ребрендинга сохранит привычное меню

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Москве после ребрендинга сохранит привычное для посетителей меню. Об этом, ссылаясь на мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РИА ФАН.

Собянин отметил, что столичное правительство поддержит нового российского владельца сети ресторанов, который обещает сохранить коллектив, меню и высокие стандарты обслуживания.

В то же время, отмечает ФАН, сеть может лишиться части клиентов, ведь 50% опрошенных SuperJob пользователей сервиса заявили, что не хотят посещать McDonald’s после ребрендинга.