Четверг, 10 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Собираемся в школу: в Tele2 можно купить смартфоны Infinix за полцены

7info 2

Российский оператор Tele2 и Infinix предлагают клиентам комплект, в который входит смартфон, страховка гаджета, мультиподписка Mixx бесплатно на три месяца и SIM-карта.

Предложение актуально для родителей, которые подбирают недорогой и качественный гаджет для ребенка перед началом учебного года. 

Взрослые смогут не волноваться о защите телефона, поскольку гаджет будет застрахован от различных ситуаций, возникающих у школьников. Это поломки из-за падений, утеря, заливание жидкостью и другое. Страховка будет действовать в течение 24 месяцев. 

А включенная в комплект подписка Mixx, стоимость которой оператор обнулит на первые три месяца, откроет доступ к столь популярным у ребят цифровым услугам. В их числе онлайн-кинотеатры, музыкальный стриминговый сервис, скидки на образовательные платформы и покупки, а также 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

В результате при приобретении комплекта со смартфоном Infinix по акции «Комбо» клиенты получат скидку 50% от его розничной цены. Она распространяется на пять востребованных моделей Infinix: SMART 7 Plus 3/64, Infinix HOT 30i 4/128Gb, Infinix HOT 30 8/128Gb, NOTE 30i 8/256, NOTE 30 8/256. Остальные гаджеты Infinix можно купить со скидкой до 35% в рамках акции. 

– Мы специально завели в акцию доступный по цене смартфон – это оптимальный вариант недорогого и модного гаджета для ребенка, который ориентируется в цифровых сервисах не хуже взрослого, – отметил директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

К слову, Infinix получил признательность у российских пользователей. По итогам второго квартала 2023 года бренд вошел в топ по стране по продажам в штуках. А в розничной сети Tele2 число купленных смартфонов вендора выросло за этот период в 9 раз год к году.

– Infinix всегда ориентировалась на молодую и активную аудиторию, для которой важно не только качество и производительность устройств, но и их внешний вид. Не случайно одна из моделей, участвующих в акции, недавно получила престижную награду за индустриальный дизайн от премии Paris Design Awards, – добавил руководитель отдела продаж InfinixАлександр Осипов.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru, указав способ получения товара –самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, выбрать тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте. Акция действует до конца сентября 2023 года.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Сразу двух жителей Рязанской области задержали за распространение наркотиков

Жителей Ряжского и Скопинского районов задержали за незаконный оборот наркотиков.

В Рязанской области отремонтируют дорогу, связывающую несколько сел и деревень

В Рязанской области отремонтируют дорогу, связывающую федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо» и село Бахмачеево, а также Насурово, Киселево и Подвязье. 

18-летнего рязанца будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса

18-летний житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества и в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Монастырь в Сараевском районе помогают восстанавливать добровольцы из Африки

Николо-Бавыкинский монастырь в Сараевском районе помогают восстанавливать добровольцы из Африки.

В трех лагерях Спасского района обнаружили нарушения

Из-за гибели подростка в спортлагере «СОВА» Спасского района в трех организациях круглосуточного пребывания детей прошла прокурорская проверка. 

Рязанский художник Виктор Агеев умер на 85-м году жизни

Отпевание состоится в субботу, в 10.30, в церкви на Скорбященском кладбище.

Пилот и пассажиры-супруги обгорели во время пожара в воздушном шаре

Пилот в реанимации, у мужчины ожоги 45% тела. У пассажира ожог 32%, у супруги — 12%.

Артем Бранов вручил награды работникам строительной отрасли

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов поздравил сотрудников строительной отрасли с профессиональным праздником. 

В Рязани открыли скульптуру гриба-путешественника

На Первомайском проспекте в Рязани появилась скульптура гриба-путешественника. 

7info публикует фото и видео вечернего полёта фестиваля «Небо России»

9 августа корреспондент 7info совершил полёт на воздушном шаре, который состоялся в рамках фестиваля "Небо России".

На улице Гагарина в Рязани днём 10 августа встали троллейбусы

По информации источника, причина остановки — отсутствие питания в контактной сети.

Ревнивый мужчина зарезал соперника на балконе в Йошкар-Оле

Раненый 23-летний мужчина поступил в больницу Йошкар-Олы в ночь на 10 августа. В медицинском учреждении пациент скончался.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации