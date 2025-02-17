Собаку, напавшую на рязанку, поместили в приют. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань» со ссылкой на директора службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Происшествие произошло на улице Тимакова во дворе дома № 30.

По информации Марины Селезневой, хозяйка собаки полностью возместила ущерб пострадавшей женщине. Рязанку укусили за локоть.

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Отмечается, что это животное в 2023 году забирали в приют из-за проявления агрессии. Через время рязанка, проживающая на улице Тимакова, забрала собаку к себе.