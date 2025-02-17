Понедельник, 17 февраля, 2025
-10.4 C
Рязань
Изображение от photoangel на Freepik
Происшествия

Собаку, напавшую на рязанку, поместили в приют

Анастасия Мериакри

Собаку, напавшую на рязанку, поместили в приют. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань» со ссылкой на директора службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Происшествие произошло на улице Тимакова во дворе дома № 30. 

По информации Марины Селезневой, хозяйка собаки полностью возместила ущерб пострадавшей женщине. Рязанку укусили за локоть.

Реклама

Отмечается, что это животное в 2023 году забирали в приют из-за проявления агрессии. Через время рязанка, проживающая на улице Тимакова, забрала собаку к себе.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.