Собаки загрызли насмерть мужчину в Иркутской области

В Усолье-Сибирском Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате нападения собак, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Днем 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун» произошло нападение стаи бродячих собак на 71-летнего мужчину. Пострадавший умер по дороге в больницу.

По данным экспертов, причиной смерти человека стали многочисленные рваные раны головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Пенсионер потерял много крови на фоне общего переохлаждения организма.

Следователи осмотрели место ЧП, затребовали документы в местной администрации об отлове бродячих собак.

Расследование уголовного дела продолжается.