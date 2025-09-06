Собака терзала детей, пока их мать развлекалась с любовником в машине

В Челябинске собака набросилась на детей, пока их мать находилась с любовником в автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл ещё в феврале. Женщина оставила трёхлетнего сына и четырёхлетнюю дочь в квартире своей подруги вместе со стаффордширским терьером. Сама она ушла в машину к любовнику. Вернувшись, мать обнаружила детей окровавленными и с глубокими ранами — пока её не было, собака напала на малышей.

Несмотря на серьёзность ситуации, женщина не вызвала скорую помощь и не отвезла детей в больницу. Более того, она защищала подругу, утверждавшую, что её пёс не агрессивный, а лишь «очень активный». Позднее воспитатель детского сада заметила на теле мальчика укусы и ссадины. Она сообщила об этом заведующей, но та заявила, что стоит «подождать повторного случая» и только тогда обращаться в органы опеки.

Отец пострадавших детей утверждает, что его бывшая жена систематически злоупотребляет алкоголем и не заботится о сыне и дочери. В июле младшего уже изымали из семьи на 10 дней по аналогичным причинам. О произошедшем со стаффордом мужчина узнал недавно и обратился в полицию по делам несовершеннолетних.

После публикаций в СМИ делом занялся Следственный комитет. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.