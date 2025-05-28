Собака Черника спасла жизнь пропавшему 70-летнему Виктору Трею. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера», их кинологические расчёты и «ПОИСК-62» искали Виктора Трея, пропавшего в Секиотово Рязанского района. На помощь пришла Черника, работая в поле, она обнаружила лежащего мужчину. Благодаря её чутью и настойчивости, Виктора Трея нашли живым.
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