Собака Черника спасла жизнь пропавшему 70-летнему Виктору Трею

«Всем ребятам, которые участвовали сегодня в поиске моего отца, — огромнейшая благодарность! Без вас он бы не дожил до утра! Нашли живого, укутали, согрели, вызвали скорую — слава Богу за вас! Откровенно говоря, я уже практически попрощался с ним, но когда вы приехали, появилась надежда. Чье-то «Ура» в рацию — лучшее «Ура», которое я слышал. Спасибо», — написал сын Виктора Трея.