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Экология, природа, животные

Собака бежала вслед за хозяйкой, которая выгнала ее из машины и оставила на улице

Анастасия Мериакри

В Рязани женщина выгнала из машины овчарку и оставила на улице. Об этом сообщают очевидцы в группе «Новости Рязани» ВКонтакте.

Ситуация произошла 13 мая в районе Семчино. По словам очевидцев, женщина вышла из машины, выгнала из машины немецкую овчарку на дорогу и уехала. Собака бежала вслед за хозяйкой. 

«Что за люди!? Разве можно так?» — отметил автор поста.

Сейчас собака скитается по проезжей части. 

«Гуляет по дворам в Семчино. Покормили добрые люди. Не агрессирует, всех нюхает. Что-то с задними лапами, подкашиваются немного, и, возможно, плохо видит», — поделились рязанцы в комментариях.

Собака бежала вслед за хозяйкой, которая выгнала ее из машины и оставила на улице По словам очевидцев, женщина вышла из машины, выгнала из машины немецкую овчарку на дорогу и уехала. Собака бежала вслед за хозяйкой. 

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