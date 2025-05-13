Собака бежала вслед за хозяйкой, которая выгнала ее из машины и оставила на улице

В Рязани женщина выгнала из машины овчарку и оставила на улице. Об этом сообщают очевидцы в группе «Новости Рязани» ВКонтакте.
Ситуация произошла 13 мая в районе Семчино. По словам очевидцев, женщина вышла из машины, выгнала из машины немецкую овчарку на дорогу и уехала. Собака бежала вслед за хозяйкой.
Сейчас собака скитается по проезжей части.
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