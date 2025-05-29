Собачий вальс с непредсказуемым финалом

В конце апреля на сайте госзакупок появился тендер, который должен определить подрядчика строительства на территории Рязанской области приюта для бездомных животных.

На 300 собак — 330 миллионов

На возведение объекта, который предполагается разместить в деревне Минеево, что в 25 километрах от Рязани, выделили 331 миллион 925 тысяч рублей. Планируется, что это сооружение появится на участке площадью 66,3 гектара. Такого метража вполне хватило бы для создания большого садоводческого товарищества, но его отдали для временного содержания четвероногих бедолаг.

Судя по документации, подрядчику предстоит не только построить объект, но и установить системы водоснабжения, электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожарной безопасности. На территории в 660 тыс. кв. м планируется возвести здание ветеринарного и контрольно-пропускного пунктов, отапливаемый павильон для содержания 40 животных и четыре неотапливаемых павильона, здание карантинного отделения, склад подстилки, котельную. На участке проведут работу по благоустройству: проложат дорожки, установят бортовые камни и тротуарную плитку, посадят газонную траву.

Торги пока не завершены, но уже предполагается, что приют станет работать ежедневно с 9:00 до 18:00, а сам имущественный комплекс будет рассчитан на содержание 300 собак: 209 мест отведут для представителей крупных пород и 91 — для мелких. Впрочем, людской штат новой организации будет куда меньшим — 28 сотрудников.

Возведение объекта займет почти 14 месяцев: с 7 июля 2025 года до 24 августа 2026 года. В роли заказчика выступает подразделение регионального Минстроя — «Управление капитального строительства Рязанской области».

Занимательная кинология

Разговоры о строительстве такого приюта идут в регионе уже несколько лет. Еще зимой планировалось, что он будет рассчитан на 350 собак. Теперь емкость уменьшили, зато предварительный объем финансирования увеличился почти на треть по сравнению с прикидочными показателями осени прошлого года — с 250 до 332 миллионов рублей.

Шанс, что намеченное выполнят в приемлемые сроки, на наш взгляд, есть, ведь о важности и приоритетности объекта недвусмысленно высказался губернатор Малков.

— В следующем году построим приют, где собаки смогут жить, пока не найдут хозяев. Все постояльцы приюта будут зарегистрированы в единой базе данных, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале. — Создаем учебно-кинологический центр для животных. Расширяем Рязанский колледж имени Н. Н. Комарова, в дополнительных помещениях появятся новые учебные аудитории для подготовки кинологов и ветеринаров, ветклиника и кинологический комплекс. Там же создадим первый в стране центр социализации и адаптации бездомных собак. Специалисты и студенты будут выхаживать и обучать бездомных животных.

Центр разместится в поселке Варские. На площади в 600 кв. метров здесь оборудуют учебные аудитории для подготовки кинологов и ветеринаров, ветклинику, кинологический комплекс. По словам Малкова, открытие центра, которое планируется в сентябре нынешнего года, позволит вывести образовательный процесс на качественно новый уровень.

Прививка от бездушия

Продекларированная забота о четвероногих впечатляет, но еще более эффективной мерой, направленной на уменьшение количества бездомных собак и кошек, могла бы стать законодательная инициатива об ужесточении прописанных в КоАП штрафов для хозяев, выбросивших на улицу своих четвероногих друзей.

А для быстрого поиска и привлечения к ответственности бездушных владельцев необходимо, чтобы в полную силу заработали нормы об обязательном чипировании и регистрации домашних животных, которые на бумаге уже несколько месяцев функционируют в нашем регионе.

Конечно же, не стоит забывать о формировании ответственного отношения к братьям нашим меньшим с детских лет. Уже в процитированном нами посте губернатор пообещал ежемесячное проведение выставки «Пойдем домой», где можно будет приютить питомца, и лекции для школьников о спасенных зверях. Будем верить, что все планы воплотятся в жизнь!