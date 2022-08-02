Со 2 по 15 августа на 10 улицах Рязани отключат горячую воду.

Подача горячей воды будет отключена по улицам Тимакова, Новосёлов, Советской Армии, Зубковой, Тимуровцев, Большая, Зелёная, Шереметьевский проезд и Касимовское шоссе, дома с буквами и корпусами. С полным списком адресов, попавших под отключение, можно ознакомиться на сайте городской мэрии.

Управление энергетики и ЖКХ сообщает, что горячее водоснабжение временно отключается в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.