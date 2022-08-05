Снос трубы хлебозавода №1 объяснили в администрации Рязани. Объект признали подлежащим сносу по итогам технической экспертизы.

Отчёт о техническом состоянии конструкций трубы составила экспертная организация. Так ответили в рязанской мэрии на запрос Vidsboku.

«Проведён разбор сооружения, который в настоящее время завершён. Иные работы не осуществляются», – сказано в отчёте мэрии.

Кирпичную трубу на территории исторического здания хлебозавода №1 снесли в начале июля. Вместо части кирпичного забора по периметру участка натянули сетку и установили строительный вагончик.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры снос старинной трубы назвали «вандализмом». В правительстве Рязанской области отметили, что после разработки проектно-сметной документации будет проведена реконструкция здания.