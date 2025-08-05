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Новости России

Снижение ключевой ставки до 18% не сделает ипотеку доступнее — риэлтор

Алексей Самохин
Изображение от pch.vector на Freepik

Понижение ключевой ставки Центробанка до 18 процентов вряд ли приведет к росту спроса на жильё, но может спровоцировать необоснованное повышение цен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил риелтор Константин Барсуков.

По его словам, нынешнее решение регулятора пока не оказывает прямого влияния на рынок недвижимости, поскольку ипотечные кредиты остаются недоступными для большинства россиян.

«Я бы не стал напрямую связывать динамику цен с ключевой ставкой. Сегодня она играет скорее психологическую роль», — отметил специалист.

Барсуков подчеркнул, что ставка в 18 процентов по-прежнему слишком высока, чтобы говорить о доступной ипотеке. Он также напомнил, что ранее банки иногда предлагали ипотеку под ставки ниже уровня ЦБ, рассчитывая на смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас такой сценарий маловероятен.

Тем не менее, снижение ставки может повлиять на ожидания продавцов.

«Продавцы начнут надеяться, что теперь на рынок вернутся ипотечные покупатели. И пока до рынка дойдёт, что роста спроса не будет, мы можем оказаться в ситуации завышенных цен», — пояснил риелтор.

По оценке Барсукова, к концу года на вторичном рынке жилья возможно повышение цен на 5–10 процентов.

Напомним, по итогам июльского заседания Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что снижение не повлияет на привлекательность банковских вкладов: средняя ставка по депозитам по-прежнему опережает инфляцию, а значит, останется выгодным инструментом для граждан.

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