Погода в Рязанской области на этой неделе определяется влиянием теплых субтропических воздушных масс, поэтому температурный фон на 2-4 градуса выше климатической нормы для последних дней июля. Однако ситуация изменится в начале августа. Уже в выходные выпадут осадки и снизится температура. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

На этой неделе дневные температуры балансируют на уровне +30, в условиях городского климата могут в моменте несколько превышать 30-градусную отметку. В пятницу, 1 августа, Рязанская область будет находиться на южной окраине высокого давления, центр которой расположится над Северным Уралом и Новой Землей.

«Именно она обеспечивает сейчас жаркую погоду на Севере России, вплоть до Мурманска. Благодаря ее влиянию, погода ожидается малооблачная, почти без осадков. Если дневная температура была бы на 1-2 градуса пониже, то такую погоду можно было бы назвать эталонной, идеальной для летнего сезона. Она сохранится вплоть до выходных», — отмечает Сергей Тобратов.

Также ученый обращает внимание на то, что разница дневных и ночных температур подросла по сравнению с первой половиной июля. Если раньше в условиях малооблачной погоды она составляла 9-12 градусов, то теперь – 13-17, и к восходу солнца образуются достаточно обильные росы и туманы, особенно в понижениях – например, в пойме Оки. Сказывается рост продолжительности ночей и усиление ночного выхолаживания – приближается последний летний месяц.

В ночь на субботу, 2 августа, произойдут значительные погодные изменения, которые поначалу не скажутся существенно на температурном фоне, но на следующей неделе постепенно приведут к снижению дневных температур до +19 — +23 градусов.

«Дело в том, что северный антициклон начнет ослабевать и отступать на восток, а к нам из Центральной Европы начнут смещаться циклонические вихри. Погода изменит свой характер на циклонический: вновь разовьются фронтальные процессы, начнутся осадки. Первые признаки грядущих изменений проявятся уже днем в пятницу – это, вероятно, будет самый теплый день недели, но переносимость высокой температуры улучшится за счет роста скорости ветра, а усиление ветра, как известно, издавна считается верным признаком изменений погоды», — комментирует эксперт.

В субботу, 2 августа, ослабление антициклона обеспечит рост вероятности и очень неравномерных в пространстве локальных гроз и ливней: в некоторых частях Рязанской области оправдается народная примета о росте грозовой активности «на Илью Пророка». В воскресенье, 3 августа, такая погода сохранится. Всего за выходные может выпасть от 3 до 15 мм осадков – для лета это немного, дожди ожидаются в среднем небольшими, хотя локально могут быть значительными. Дневные температуры при этом несколько снизятся и составят от +23 до +28, в зависимости от облачности.

На следующей неделе на территории области циклонические тенденции в погоде будут нарастать, и в ее второй половине Рязань окажется в эпицентре циклона, который сместится к нам с Балтики. Тогда и осадки возрастут, и дневные температуры просядут ниже +20.