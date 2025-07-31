Четверг, 31 июля, 2025
28.2 C
Рязань
Погода

Дожди и снижение температуры ожидаются в Рязани к концу недели

Анастасия Мериакри
Изображение от gpointstudio на Freepik

Погода в Рязанской области на этой неделе определяется влиянием теплых субтропических воздушных масс, поэтому температурный фон на 2-4 градуса выше климатической нормы для последних дней июля. Однако ситуация изменится в начале августа. Уже в выходные выпадут осадки и снизится температура. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

На этой неделе дневные температуры балансируют на уровне +30, в условиях городского климата могут в моменте несколько превышать 30-градусную отметку. В пятницу, 1 августа, Рязанская область будет находиться на южной окраине высокого давления, центр которой расположится над Северным Уралом и Новой Землей.

«Именно она обеспечивает сейчас жаркую погоду на Севере России, вплоть до Мурманска. Благодаря ее влиянию, погода ожидается малооблачная, почти без осадков. Если дневная температура была бы на 1-2 градуса пониже, то такую погоду можно было бы назвать эталонной, идеальной для летнего сезона. Она сохранится вплоть до выходных», — отмечает Сергей Тобратов.

Также ученый обращает внимание на то, что разница дневных и ночных температур подросла по сравнению с первой половиной июля. Если раньше в условиях малооблачной погоды она составляла 9-12 градусов, то теперь – 13-17, и к восходу солнца образуются достаточно обильные росы и туманы, особенно в понижениях – например, в пойме Оки. Сказывается рост продолжительности ночей и усиление ночного выхолаживания – приближается последний летний месяц.

В ночь на субботу, 2 августа, произойдут значительные погодные изменения, которые поначалу не скажутся существенно на температурном фоне, но на следующей неделе постепенно приведут к снижению дневных температур до +19 — +23 градусов.

«Дело в том, что северный антициклон начнет ослабевать и отступать на восток, а к нам из Центральной Европы начнут смещаться циклонические вихри. Погода изменит свой характер на циклонический: вновь разовьются фронтальные процессы, начнутся осадки. Первые признаки грядущих изменений проявятся уже днем в пятницу – это, вероятно, будет самый теплый день недели, но переносимость высокой температуры улучшится за счет роста скорости ветра, а усиление ветра, как известно, издавна считается верным признаком изменений погоды», — комментирует эксперт.

В субботу, 2 августа, ослабление антициклона обеспечит рост вероятности и очень неравномерных в пространстве локальных гроз и ливней: в некоторых частях Рязанской области оправдается народная примета о росте грозовой активности «на Илью Пророка». В воскресенье, 3 августа, такая погода сохранится. Всего за выходные может выпасть от 3 до 15 мм осадков – для лета это немного, дожди ожидаются в среднем небольшими, хотя локально могут быть значительными. Дневные температуры при этом несколько снизятся и составят от +23 до +28, в зависимости от облачности.

На следующей неделе на территории области циклонические тенденции в погоде будут нарастать, и в ее второй половине Рязань окажется в эпицентре циклона, который сместится к нам с Балтики. Тогда и осадки возрастут, и дневные температуры просядут ниже +20.

Самые читаемые материалы

Новости России

Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры».
Армия и СВО

Выпускник Рязанского радиоуниверситета погиб на СВО

Прощание с воином пройдёт в четверг, 31 июля, в 10:00 в храме Иоанна Кронштадтского на улице Татарской, 72.
Транспорт и дороги

На Солотчинском мосту перекрыли движение в сторону Рязани, организован проезд по встречной полосе

Движение по Солотчинскому шоссе на мосту через Оку в сторону города полностью перекрыто, открыли проезд по встречной полосе. Ранее региональный Минтранс сообщал, что полоса движения по мосту в сторону Рязани перекрыта по техническим причинам.
Культура и события

Стала известна предварительная программа фестиваля «Небо России» 

Для зрителей основные мероприятия запланированы на конец недели — 8-10 августа. В эти дни на площадке в Спасском районе ожидается вечернее свечение шаров, а также различные активности и развлекательная программа. 
Новости России

«Стрелы смерти»: что известно о боеприпасе «Мотив-3М», который используют ВС РФ в зоне СВО

Несмотря на шум в СМИ о «новом супероружии», эксперт уточняет: речь идёт не о новинке, а о модернизированной версии давно существующего боевого элемента.

Последние новости

Кино и ТВ

В августе Wink представит много комедийных премьер

В августе зрителей ждёт множество комедийных новинок, а также фильмы и сериалы для всей семьи, поклонников экшена и фэнтези.
Новости России

Важнейшие цели на Украине уничтожены со снайперской точностью ударами ВС РФ

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью атаки было поражение точек базирования катеров, личного состава, а также систем реактивного залпового огня.
Экономика и бизнес

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с грузоотправителями Рязанской области

За январь-июнь 2025 года объем погрузки на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составил 3,5 млн тонн.
Новости мира

Politico: Трамп готовит «кувалду» для Путина в обмен на сделку по Украине 

Как сообщает Politico, Трамп рассматривает возможность предложить России масштабное экономическое соглашение в обмен на договорённость по Украине.
Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области помогли мужчине с инсультом

Благодаря скоординированным действиям полицейских и медиков мужчину удалось быстро доставить в больницу и своевременно оказать необходимую помощь.
Происшествия

Семерых иностранцев, нарушивших закон, отправили из РФ рязанские полицейские

Все иностранные граждане были доставлены сотрудниками полиции и судебными приставами в аэропорт «Домодедово», откуда вылетели в страны своей гражданской принадлежности за собственный счёт.
Происшествия

В Агро-Пустыне под Рязанью и в Шацке горели жилые дома

Пострадавших в результате происшествий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 
Кино и ТВ

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков откровенно рассказал о рехабе и творческих планах

Меньщиков отметил, что раньше жил по «идеологии Буратино», считая главным в жизни веселье и вечеринки. Пребывание в реабилитационном центре помогло по-новому взглянуть на жизнь и осознать более глубокие смыслы.