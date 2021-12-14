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Вторник, 14 декабря, 2021
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Снимок Брянска 1968 года стал причиной ссоры городских историков

Александр Ильин
Фото: vk.com/bryanskoblru

Фотография Брянска 1968 года, которую опубликовала пресс-служба правительства региона в официальной группе Вконтакте, рассорила местных любителей истории, пишет «Наш Брянск.Ru». 

Пользователи не могут сойтись во мнении, какой уголок города запечатлён на фото: проспект Ленина или улица Куйбышева. В комментариях разгорелись споры. 

Одни пишет об овальных окнах, характерных для проспекта Ленина, другие — об автобусе, который поворачивает в сторону Почты, что указывает на улицу Куйбышева. 

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Некоторые брянцы заметили, что снимок взят из подборки 60-80, где он подписан как улица Куйбышева.

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