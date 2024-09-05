Снимавшая порно с дочерью-школьницей россиянка получила 12 лет колонии

В Ростовской области суд вынес обвинительный приговор 37-летней женщине, снимавшей порно с дочерью-школьницей, пишет «Комсомольская правда».
Женщина заливала ролики с ребёнком на специализированные западные сервисы и думала, что в России о её деятельности не узнают. Но видео обнаружили сотрудники Интерпола, сообщили российским полицейским, которые задержали преступницу.
По информации журналистов, ростовчанка сначала снималась для порно сама. Супруг, работающий таксистом, знал о подработке жены. Но затем женщина решила зарабатывать больше и привлекла к съёмкам дочь-третьеклассницу.
Съёмки начиналась, когда муж уезжал работать, а старший сын уходил по делам. Спальня превращалась в студию со специальным оборудованием для съёмок. Также были игрушки для взрослых — во время визита правоохранителей обнаружились розовые наручники, наручники с перьями. Рядом лежали плюшевый мишка и цветные карандаши девочки.
В мобильном телефоне женщины нашли десятки откровенных видео и фото с дочерью-школьницей.
Таксист знал о работе жены, но не догадывался, что она привлекает к съёмках ещё и дочь. Девочка хорошо училась, занималась спортом.
По информации СМИ, мама-порнограф зарабатывала в месяц до 200 тысяч рублей на роликах с дочерью.
Силовики возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».
Недавно суд вынес приговор женщине: 12 лет и 1 месяц колонии. Он уже вступил в законную силу.