Снимавшая порно с дочерью-школьницей россиянка получила 12 лет колонии

В Ростовской области суд вынес обвинительный приговор 37-летней женщине, снимавшей порно с дочерью-школьницей, пишет «Комсомольская правда».

Женщина заливала ролики с ребёнком на специализированные западные сервисы и думала, что в России о её деятельности не узнают. Но видео обнаружили сотрудники Интерпола, сообщили российским полицейским, которые задержали преступницу.

По информации журналистов, ростовчанка сначала снималась для порно сама. Супруг, работающий таксистом, знал о подработке жены. Но затем женщина решила зарабатывать больше и привлекла к съёмкам дочь-третьеклассницу.

— Знакомые говорят, что Екатерина казалась вполне порядочной женщиной. С виду — скромная, хозяйственная, дети — ухоженные и воспитанные. О таких еще говорят — образцовая жена и мать, — пишет КП.

Съёмки начиналась, когда муж уезжал работать, а старший сын уходил по делам. Спальня превращалась в студию со специальным оборудованием для съёмок. Также были игрушки для взрослых — во время визита правоохранителей обнаружились розовые наручники, наручники с перьями. Рядом лежали плюшевый мишка и цветные карандаши девочки.

В мобильном телефоне женщины нашли десятки откровенных видео и фото с дочерью-школьницей.

Таксист знал о работе жены, но не догадывался, что она привлекает к съёмках ещё и дочь. Девочка хорошо училась, занималась спортом.

По информации СМИ, мама-порнограф зарабатывала в месяц до 200 тысяч рублей на роликах с дочерью.

Силовики возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

Недавно суд вынес приговор женщине: 12 лет и 1 месяц колонии. Он уже вступил в законную силу.