Снежный фронт накрыл Рязань

Жнём в субботу, 15 марта, Рязань оказалась в центре снежного фронта. Это можно увидеть в онлайн-режиме на специализированном сервисе Яндекса.

В городе сейчас идёт снег с дождём. По прогнозам сервиса, осадки не прекратятся минимум до 15 часов.

Также рязанцы могут увидеть снег просто выглянув в окно.

Реклама

На телефоны жителей города пришло метеопредупреждение. В ближайшие пару часов, с сохранением до конца суток, в регионе ожидается снег, дождь, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Жителей Рязани просят соблюдать осторожность.