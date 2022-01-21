Рекордные снегопады поменяли предпочтения рязанцев – жители стали реже ходить в городские кафе и гулять по центральным проспектам, а отправились к снежным склонам и по пешеходным маршрутам пригорода. Такие данные мы получили от оператора Tele2, который проанализировал статистику работы сети на развлекательных и туристических площадках в городе и области.

По данным сети оператора, вопреки ожиданиям – этой зимой трафик в городских кафе и на прогулочных улицах Рязани не показал значительного роста, как это было годом ранее. При этом высокой популярностью стали пользоваться загородные территории: в основном, оборудованные горнолыжные склоны, лыжные трассы и природные заповедники.

Так, на первом месте по популярности у клиентов Tele2 закрепился горнолыжный комплекс «Семено-Оленинское». Трафик оператора здесь начал расти с первых дней открытия – в декабре, и достиг пиковых значений на январских каникулах. При покупке ski pass абонентам дарят два дополнительных часа – для этого достаточно предъявить промокод из приложения «Мой Tele2».

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На втором месте – курортный поселок Солотча в черте Рязани. По данным сети Tele2, населенный пункт пользуется интересом как у юных гостей, так и среди жителей старшего возраста. Здесь оборудованы лыжные трассы и пешеходные тропы, работают кафе, рестораны и санатории.

Третье место разделили две базы активного отдыха в пригороде: в поселке Поляны и в деревне Иванчино. На территории комплексов для отдыхающих работают оборудованные лыжные трассы, ледовые катки и снежные склоны.

Отвечая потребностям клиентов, Tele2 совершенствует покрытие и повышает качество связи в том числе вне населенных пунктов – в местах отдыха и вдоль маршрутов по пути к ним. Сеть оператора охватывает территорию, где проживает свыше 99% населения Рязанской области.