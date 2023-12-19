Снегоплавильные установки могут оборудовать в Рязани в 2024 году

В 2024 году в Рязани могут появиться снегоплавильные установки. Об этом на заседании правительства региона 19 декабря сказал губернатор Павел Малков.

По его словам, в первую очередь нужно проработать проект по установке конструкций и дополнительных механизированных средств.

На заседании об уборке снега с улиц города отчитался и. о. заместителя главы администрации Михаил Ромодин. Он отметил, что на прошлой неделе с улиц Рязани вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Для обработки тротуаров и проезжей части использовали 200 тонн реагента.