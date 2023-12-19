Вторник, 19 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Снегоплавильные установки могут оборудовать в Рязани в 2024 году

7info7
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области
spot_img

В 2024 году в Рязани могут появиться снегоплавильные установки. Об этом на заседании правительства региона 19 декабря сказал губернатор Павел Малков.

По его словам, в первую очередь нужно проработать проект по установке конструкций и дополнительных механизированных средств.

На заседании об уборке снега с улиц города отчитался и. о. заместителя главы администрации Михаил Ромодин. Он отметил, что на прошлой неделе с улиц Рязани вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Для обработки тротуаров и проезжей части использовали 200 тонн реагента.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах