Вторник, 31 октября, 2023
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Снайпер СВО с позывным Бек рассказал о боевой работе

7info

Министерство обороны РФ опубликовало видео со снайпером СВО.

«Мы сегодня обезвредили врага — двух пулеметчиков, двух снайперов», рассказал снайпер с позывным «Бек».

Военнослужащий прибыл в зону спецоперации добровольно.

«Россия — великая страна! Я горжусь этим и готов свою жизнь отдать, поэтому и приехал служить сюда добровольно», — объяснил свое решение «Бек».

Еще будучи школьником, он занимался стрельбой, неоднократно побеждал в соревнованиях. В зоне СВО ему предложили быть снайпером, чему военнослужащий был очень рад.

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