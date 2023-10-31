Снайпер СВО с позывным Бек рассказал о боевой работе

Министерство обороны РФ опубликовало видео со снайпером СВО.

«Мы сегодня обезвредили врага — двух пулеметчиков, двух снайперов», рассказал снайпер с позывным «Бек».

Военнослужащий прибыл в зону спецоперации добровольно.

«Россия — великая страна! Я горжусь этим и готов свою жизнь отдать, поэтому и приехал служить сюда добровольно», — объяснил свое решение «Бек».

Еще будучи школьником, он занимался стрельбой, неоднократно побеждал в соревнованиях. В зоне СВО ему предложили быть снайпером, чему военнослужащий был очень рад.