Смоленскому блогеру Шучерову дали по лицу за непристойные предложения

Пранкер из Смоленска Кирилл Шучеров получил по лицу в Петербурге за непристойные предложения женщине, сообщил Smolnarod.
Молодой человек решил снять новое видео и решил добиться интимной близости от девушки из Таджикистана, предложив взамен iPhone.
В итоге она согласилась поцеловать блогера. Вскоре после появления ролика в Сети парню стали поступать угрозы, а затем его поймали неизвестные.
Шучеров записал видео, на котором показал свое лицо с синяками и ссадинами. Он написал заявление в полицию.
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