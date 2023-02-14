Вторник, 14 февраля, 2023
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Смоленскому блогеру Шучерову дали по лицу за непристойные предложения

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Пранкер из Смоленска Кирилл Шучеров получил по лицу в Петербурге за непристойные предложения женщине, сообщил Smolnarod.

Молодой человек решил снять новое видео и решил добиться интимной близости от девушки из Таджикистана, предложив взамен iPhone.

В итоге она согласилась поцеловать блогера. Вскоре после появления ролика в Сети парню стали поступать угрозы, а затем его поймали неизвестные.

Шучеров записал видео, на котором показал свое лицо с синяками и ссадинами. Он написал заявление в полицию.

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