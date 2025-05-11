Владимир Зеленский вряд ли согласиться на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры между Россией и Украиной, предположил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в телеграм-канале.

Минувшей ночью российский лидер призвал приступить в четверг к диалогу без предварительных условий в Стамбуле, где ранее уже шли переговоры в 2022 году.

«Завтра Зеленский назовет десять причин, почему он никуда не поедет, но это уже будут его проблемы», — отметил Смирнов.

Журналист подчеркнул, что от этого решения пострадает украинский народ.

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Он добавил, что Россия переиграла Запад, предложив сначала переговоры, а уже затем остановку боевых действий на прочных основаниях.