Владимир Зеленский вряд ли согласиться на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры между Россией и Украиной, предположил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в телеграм-канале.
Минувшей ночью российский лидер призвал приступить в четверг к диалогу без предварительных условий в Стамбуле, где ранее уже шли переговоры в 2022 году.
Журналист подчеркнул, что от этого решения пострадает украинский народ.
Он добавил, что Россия переиграла Запад, предложив сначала переговоры, а уже затем остановку боевых действий на прочных основаниях.
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