Воскресенье, 11 мая, 2025
4 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Смирнов: Зеленский назовет десять причин, чтобы отказать Путину в прямых переговорах

powder

Владимир Зеленский вряд ли согласиться на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры между Россией и Украиной, предположил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в телеграм-канале.

Минувшей ночью российский лидер призвал приступить в четверг к диалогу без предварительных условий в Стамбуле, где ранее уже шли переговоры в 2022 году.

«Завтра Зеленский назовет десять причин, почему он никуда не поедет, но это уже будут его проблемы», — отметил Смирнов.

Журналист подчеркнул, что от этого решения пострадает украинский народ.

Реклама

Он добавил, что Россия переиграла Запад, предложив сначала переговоры, а уже затем остановку боевых действий на прочных основаниях.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.