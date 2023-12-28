Четверг, 28 декабря, 2023
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СМИ узнали подробности полного бойкота Киркорова на ТВ

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На телевидении в экстренном порядке перемонтируют программы с певцом Филиппом Киркоровым, побывавшем на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», пишет МК.

Во многих шоу артисту отводили одну из главных ролей. Так, из программы «Маска» убирают не только высказывания Киркорова, но и его изображения во время номеров других участников.

По предварительной информации, из новогодних огоньков вырежут сольные номера артиста. Кроме того, у Киркорова есть небольшая роль в фильме «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ.

«Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка — вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым. Сцены будут переснимать, но уже без участия Киркорова», — пояснил источник.

Также неизвестна судьба участия певца в «Песне года». Там он пел сольно, а также в дуэте с Люсей Чеботиной.

Во вторник Киркоров назвал свое появление на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» ошибкой. Он объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.

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