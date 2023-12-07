СМИ: ученица гимназии в Брянске стреляла по мальчикам, которые ее дразнили

Восьмиклассница, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5, открыла огонь по мальчикам, которые ее дразнили, пишет Лайф.

Утверждается, что ребята постоянно подшучивали над девочкой. В итоге в четверг она решила отомстить им, пришла на урок биологии с дробовиком отца и произвела около пяти выстрелов.

По данным Минздрава, погибли двое, еще пять человек получили ранения. Один из раненых мальчиков находится в реанимации с большой потерей крови.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.