Четверг, 7 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

СМИ: ученица гимназии в Брянске стреляла по мальчикам, которые ее дразнили

powder
spot_img

Восьмиклассница, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5, открыла огонь по мальчикам, которые ее дразнили, пишет Лайф.

Утверждается, что ребята постоянно подшучивали над девочкой. В итоге в четверг она решила отомстить им, пришла на урок биологии с дробовиком отца и произвела около пяти выстрелов.

По данным Минздрава, погибли двое, еще пять человек получили ранения. Один из раненых мальчиков находится в реанимации с большой потерей крови.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах