Пятница, 12 января, 2024
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СМИ сообщили, что в России продлили бойкот Киркорова

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Бойкот певца Филиппа Киркорова, принявшего участие в скандальной «голой вечеринке» в столичном клубе «Мутабор» в конце декабря, продлили как минимум до весны, пишет МК со ссылкой на источники.

По данным издания, его имя убрали из числа выступающих на одном из крупных сборных концертов звезд. Кроме того, в ближайшее время у артиста не планируется гастролей.

«Не каждый заказчик и организатор сейчас будет связываться с приглашением Филиппа. Понимают, что могут возникнуть проблемы», — говорится в публикации.

Собеседник газеты добавил, что концерт Киркорова могут позволить себе только очень обеспеченные люди и крупные корпорации, которым репутация дороже.

Издание добавило, что Киркоров планировал отпраздновать день рождения в конце апреля на сцене. Он объявил название театра, в котором пройдут его концерты, но продажа билетов до сих пор не началась.

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