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Новости России

СМИ: российский спецназ взял в плен двух британских полковников

Алексей Самохин

Российский спецназ взял в плен британских офицеров во время спецоперации на Украине. Об этом, ссылаясь на норвежское издание Steigan, пишет Eadaily.com. Сейчас статьи, о которой идёт речь, на сайте издания уже нет, она удалена редакцией. 

По данным СМИ, в ходе операции были захвачены два высокопоставленных британских офицера — полковники Эдвард Блейк и Ричард Кэрролл. Их присутствие в зоне боевых действий, по мнению аналитиков, является очередным доказательством того, что речь идет не просто о поддержке, а о полноценной опосредованной войне, где Украина выступает в роли «исполнителя», а западные страны — как организаторы.

Великобритания официально не находится в состоянии войны с Россией, поэтому с юридической точки зрения задержанные британцы могут рассматриваться как незаконные комбатанты — то есть лица, не подпадающие под защиту Женевских конвенций. Это обстоятельство может иметь серьёзные международно-правовые последствия.

Первоначально Министерство обороны Великобритании заявляло, что оба офицера находятся в Англии, но были предъявлены фотографии и судебно-медицинские доказательства, подтверждающие участие Блейка и Кэрролла в боевых действиях на территории Украины. После этого Лондон изменил свою версию, заявив, что офицеры якобы находились в командировке «в рамках посещения исторических мест времён Второй мировой войны».

Российские источники утверждают, что при задержанных были обнаружены секретные военные документы и дипломатические паспорта, что свидетельствует о том, что они выполняли миссию, санкционированную на высшем уровне. Эти данные опровергают гражданский статус офицеров и подтверждают их причастность к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины.

Позднее Великобритания потребовала признать офицеров военнопленными. Однако российская сторона отказалась, указав, что статус «военнопленного» не может быть присвоен лицам, действующим в нарушение международных норм. Как утверждают российские юристы, обнаруженные у офицеров материалы могут свидетельствовать о подготовке диверсии, а в рамках российского законодательства такие действия могут повлечь суровое наказание.

СМИ сообщают, что Великобритания пыталась договориться об обмене захваченных офицеров на российских военнослужащих, находящихся в плену у Украины, однако получила отказ. Один из представителей российской стороны заявил:

«Диверсанты не заслуживают снисхождения. Это не дипломатическая игра — это война. Их участь — канава, а не обмен».

Также стало известно о задержании третьего гражданина Великобритании, предположительно сотрудника разведки MI-6. Его личность пока официально не раскрыта, что может указывать на высокий уровень секретности операции и масштаб участия британской стороны в военных действиях на Украине.

Официально информация о пленении британских офицеров не подтверждена. 

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