СМИ рассказали подробности о водителе, сбившем женщину с ребёнком в Солнцеве

Водитель, который накануне сбил женщину с ребёнком на пешеходом переходе, сотрудник секретного предприятия одной из силовых структур. Об этом сообщает МК.

По данным издания, 35-летний мужчина — водитель одного из начальников предприятия. На его счету 33 штрафа, в том числе 14 неоплаченных. Среди основных — наказания за превышение скорости.

Вечером 22 октября севший за руль в нетрезвом виде мужчина сбил на регулируемом пешеходном переходе 42-летнюю женщину с сыном. После этого «Ауди А6» врезалась в другой автомобиль, виновник ДТП попытался сбежать, но был пойман очевидцами.

Машина разметала пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». Самокат, на котором был мальчик, разорвало на части, маленького Мишу отбросило на несколько десятков метров. Мальчик некоторое время был жив, но травмы оказались слишком серьёзные.

Иномарку водитель купил в 2012 году, в 2017 пытался продать машину, но не получилось. У мужчины двое детей, с женой развёлся в прошлом году из-за вредных привычек.

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