Смертельный наезд на двух пешеходов в Башкирии совершил 19-летний парень

В Башкирии полиция установила личность водителя, который насмерть сбил двоих мужчин и скрылся с места ДТП. Им оказался один из местных жителей — 19-летний А. Ворфоломеев, сообщает портал «Iuruzan.ru».

Трагедия произошла 2 октября в селе Бижбуляк. Тогда водитель на «Ладе Приоре» сбил двоих пешеходов. Автомобиль перевернулся, а молодой человек убежал. В результате полученных травм мужчины скончались до приезда медиков.

По словам местных жителей, происшествие могло произойти из-за плохого освещения на дороге.

«На улице ни единого фонаря!», — жалуются люди.

Сейчас полиция разыскивает 19-летнего водителя.