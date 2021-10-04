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Понедельник, 4 октября, 2021
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Смертельный наезд на двух пешеходов в Башкирии совершил 19-летний парень

Александр Ильин
Смертельный наезд на двух пешеходов в Башкирии совершил 19-летний парень
Фото: Iuruzan.ru

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В Башкирии полиция установила личность водителя, который насмерть сбил двоих мужчин и скрылся с места ДТП. Им оказался один из местных жителей — 19-летний А. Ворфоломеев, сообщает портал «Iuruzan.ru». 

Трагедия произошла 2 октября в селе Бижбуляк. Тогда водитель на «Ладе Приоре» сбил двоих пешеходов. Автомобиль перевернулся, а молодой человек убежал. В результате полученных травм мужчины скончались до приезда медиков.

По словам местных жителей, происшествие могло произойти из-за плохого освещения на дороге.

«На улице ни единого фонаря!», — жалуются люди.

Сейчас полиция разыскивает 19-летнего водителя.

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