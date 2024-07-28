Смертельную аварию в Ряжском районе реконструировали с помощью компьютерной игры BeamNG.Drive

На YouTube-канале Hold опубликовали видео аварии в Ряжском районе, которая произошла 24 апреля 2024 года. Его реконструировали с помощью BeamNG. Drive, компьютерной игры в жанре автосимулятора.

Напомним, ДТП произошло 24 апреля в 4:20 на 300-ом километре дороги Р-22 «Каспий». В нем столкнулись рейсовый автобус «Астрахань-Москва» и грузовой автомобиль «МАН». В результате травмы получили 12 пассажиров и водитель автобуса.Впоследствии он умер в больнице.

По данным прокуратуры Рязанской области, авария произошла во время сильного тумана.