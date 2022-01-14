Смертельное сальто 18-летнего парня в Обнинске попало на видео

Телеканал НТВ поделился видеозаписью, на которой запечатлено неудачное сальто 18-летнего юноши из Обнинска.

На кадрах видно, что парень некоторое время готовился к прыжку, после чего выполнил трюк, однако сильно ударился грудью о металлические перила.

Его друг снимал все на видео, подначивал его и начал смеяться, когда тот упал. В итоге пострадавший пошел в больницу, где ему сделали УЗИ, прописали мазь и обезболивающее и отпустили домой. Вскоре парень скончался из-за внутрибрюшного кровотечения. Причиной этому стала травма кишечника.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил провести проверку по факту случившегося.