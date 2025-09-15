Смертельное ДТП в Скопинском районе: пассажир погиб на месте 

Вечером 14 сентября в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Подробности сообщил сайт регионального УМВД России.

По предварительным данным, примерно в 22:50 на 18-м километре автодороги «Горлово–Нагиши–Клекотки» 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» потерял управление и съехал в кювет.

В результате аварии 43-летний пассажир, сидевший в машине, скончался на месте от полученных травм. Водитель и пассажирка, 45 лет, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.