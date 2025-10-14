Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Скопинском районе

14 октября в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности случившегося обнародовала Госавтоинспекция.

Примерно в 5:45 на 287-ом километре автодороги «Каспий», по предварительной информации, столкнулись «Фольксваген» под управлением 24-летнего водителя и грузовой автомобиля «Ситрак». За рулём находился 38-летний водитель.

От полученных травм водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. У водителя грузовика — травмы различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.