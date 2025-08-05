Смертельное ДТП произошло в Рыбновском районе, автобус сбил пешехода

5 августа, около 01:50, на 169-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 48-летний житель Пензы, находясь за рулём автобуса «Zhong Tong», совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.