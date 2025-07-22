Интернет-челлендж «Беги или умри» уносит жизни подростков в Подмосковье

В Московской области зафиксированы случаи участия подростков в опасном интернет-челлендже «Беги или умри». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров, передаёт издание Regions.ru.

Суть происходящего — дети и подростки неожиданно выбегают на проезжую часть перед приближающимся транспортом. Все происходящее снимается на видео и выкладывается в соцсети ради лайков и просмотров. По данным транспортных компаний, в результате таких действий уже погибли несовершеннолетние.

Майоров подчеркнул, что даже постановочные ролики, в которых участвуют взрослые, несут серьёзную угрозу жизни. В случае с подростками — риск многократно выше. Поведение участников нарушает правила дорожного движения и подвергает опасности не только самих детей, но и водителей.

Специалисты настоятельно рекомендуют родителям усилить контроль за активностью детей в интернете. Необходимо обсудить с подростками возможные последствия участия в подобных «развлечениях».

Представители транспортных компаний и сотрудники полиции выражают обеспокоенность ситуацией и призывают общественность объединиться для предотвращения распространения подобных видео. Водители регулярно становятся свидетелями подобных игр и вынуждены экстренно тормозить, чтобы избежать наезда.

По словам экспертов, остановить волну подобных трендов можно только при тесном взаимодействии родителей, школ, полиции и администрации соцсетей.