Смертельная авария произошла в Михайловском районе

В Михайловском районе на 219 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошла смертельная авария с участием большегруза. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла 16 июля примерно в 05:20. Столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси Лансер» и грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 36-летнего жителя Смоленской области.

Погиб 41-летний житель Саратовской области, который находился за рулем «Мицубиси Лансер». Его пассажиры в возрасте 33, 36 и 39 лет обращались за медицинской помощью.

Сообщается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.