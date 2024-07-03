Среда, 3 июля, 2024

Смерть 15-летней девушки в Рязани: что известно на данный момент

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Лиза Алерт и Водолазная группа «ДобротворецЪ»

3 июля стало известно об обнаружении трупа пропавшей в Рязани 15-летней Татьяны Ш. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент.

Татьяна пропала в посёлке Южный 27 июня. На берегу Солдатского пруда остались лежать её вещи, а также сотовый телефон. В комментариях в соцсети ВКонтакте сообщалось, что девушку на берегу видел прохожий, когда человек шёл обратно, её уже не было.

По информации телеграм-канала «аТипичная Рязань-2», рязанка записала видео, в котором сообщала, что не умеет плавать и собирается купаться на надувном кругу.

Поиски начались оперативно, к ним подключились волонтёры, в том числе ПСО «Лиза Алерт». На пруду работали водолазы.

Солдатский пруд не большой, поэтому то, что водолазы не смогли обнаружить тело, вызвало вопросы в соцсетях. Появились даже версии об инсценировке исчезновения девушки или похищении.

О причинах неудачных поисков «КП-Рязань» рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, водоем фактически имеет два дна — сначала ил, растительность, обломки кустарников, под ними снова слой воды. Водолазам приходилось работать в тяжёлых условиях.

Представители водолазной группы «Добротворец», принимавшие участие в поисках, отмечали, что видимость в воде нулевая.

Сегодня, через шесть дней после пропажи девушки, труп всплыл на поверхность. Тело обнаружили случайные прохожие.

Точную причину смерти юной рязанки установят эксперты.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней, — сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

— Царствие небесное тебе Таньшь! В памяти останешься как добрая радостная девочка! Пусть земля тебе будет пухом, — написала в комментариях под постом о смерти девушки жительница Рязани.

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