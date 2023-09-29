Смартфон в жизни ребёнка – есть ли польза в обучении?

Сегодня гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни не только взрослых, но и детей. Мы решили разобраться, как с пользой применять девайсы при освоении нового материала.
Запретить нельзя оставить
Итак, использование гаджетов подрастающим поколением имеет немало плюсов:
- Дети учатся управлять техникой, это способствует умственному развитию;
- На гаджетах можно использовать обучающие программы для расширения знаний;
- Появляется возможность учить иностранные языки и другие дисциплины.
— Телефон в школе нужен! Там и калькулятор, и словарь, переводчик, и карта — это очень удобно, — хором говорят ученики.
Аргументом в защиту мобильных телефонов в учебных целях, как ни парадоксально, выступает… повышение успеваемости учеников. Сторонники использования цифровых технологий в образовательном процессе указывают на множество мощных образовательных ресурсов в Интернете, в которых детям информация подается в современном «оформлении» — ярко, увлекательно. Отдельные видеоблоги учителей-энтузиастов набирают миллионные просмотры.
Существует множество мобильных приложений для начальной школы, крупные онлайн-платформы позволяют человеку из любой точки мира прослушать лекции, например, Гарварда или МГУ.
И школьнику, и студенту бывает полезно, если тема осталась непонятной, посмотреть или почитать объяснение другого преподавателя, или порешать разные упражнения, задачи и примеры.
В виртуальной среде можно отрабатывать реальные навыки безопасно. Если студента-медика не поставишь сразу за операционный стол, а студента-пилота — за управление самолётом, на помощь приходят VR-технологии.
«Важно не руководствоваться политикой «разрешаю-запрещаю»
По мнению специалистов, ограничения на гаджеты должны быть, поскольку бесконтрольное их использование может привести к серьёзной психологической зависимости.
Родителям важно не руководствоваться политикой «разрешаю-запрещаю», а переформулировать это в другую задачу: «как мне научить ребенка эффективно использовать свой смартфон?».
Смартфон ребенка — помощник родителям
Вместо того, чтобы бояться телефона в руках детей, взрослым рекомендуют использовать его для налаживания контакта и укрепления отношений с детьми. Как говорится, «если не можешь победить, возглавь».
Кроме того на телефон можно подключить полезные сервисы, которые сделают жизнь родителей спокойнее. Чтобы получать информацию о том, где находится ваш ребенок, сотовые операторы разработали дополнительные услуги, например, в Tele2 есть «Геопоиск+».А услуга «Родительский контроль» помогает создать безопасную интернет-среду: настраивать списки запрещенных сайтов и мониторить режим работы приложений.
Как подобрать тариф для ребенка? И есть ли смысл использовать Wi-Fi дома?
Правильно подобрать тарифы для ребенка — задача не из легких, и решать ее лучше с опорой на актуальную информацию, сравнив все доступные предложения. В выборе тарифного плана необходимо отталкиваться от возраста, потребностей, вида мобильного (кнопочный / сенсорный) и ваших личных требований как родителя, конечно же. Чтобы не расходовать Гб из пакета, дома лучше подключать мобильный телефон к Wi-Fi. Кстати, сейчас (с 27 сентября) действует специальное предложение для абонентов Tele2 — бесплатный домашний интернет на три месяца. Поэтому приобретать лучше минимально наполненный тариф по приемлемой для вас стоимости.
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